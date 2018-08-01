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Трамп призвал закончить расследование о вмешательстве России

1 Августа 2018 в 17:05
Трамп призвал закончить расследование о вмешательстве России

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает необходимым прекратить расследование так называемого вмешательства России в американские выборы. С таким призывом глава Белого дома обратился к генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу.

Как написал Трамп в соцсетях, это необходимо сделать, чтобы «не запятнать» Америку еще больше. Разбирательство в отношении России президент охарактеризовал как «охоту на ведьм». Он также отметил, что спецпрокурор США Боб Мюллер вступил в конфликт интересов. Всё расследование, а также позицию конгрессменов и сенаторов от демократов в этом разбирательстве Трамп назвал «полным позором для США», передает РИА Новости.

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