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Бавария: России не место на «скамье штрафников»

24 Февраля 2019 в 10:45
Бавария: России не место на «скамье штрафников»

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил в интервью Frankfurter Allgemeine, что России не место на «скамье штрафников» в международной политике. Премьер призвал Запад к выстраиванию диалога с Россией и поддержал строительство «Северного потока- 2».

«Я убежденный сторонник трансатлантического сотрудничества. Мы баварцы, однако, всегда считали, что необходимо поддерживать диалог с Россией», - заявил Зёдер.

Премьер-министра Баварии отметил, что не видит аргументов в пользу транзита газа через Украину против его прямых поставок из России по газопроводу «Северный поток- 2».

«Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из Российской Федерации в Германию», - сказал Зёдер.

Также политик упрекнул США, которые вступают против реализации российского проекта, в подмене политических интересов собственными экономическими – желанием выйти на европейский рынок со сжиженным газом.

«Доверия, однако, не вызывает, когда экономические интересы переплетают с вопросами безопасности. НАТО занимается вопросами безопасности, а не экономики», - выразил мнение представитель Баварии.

Против строительства «Северного потока- » из России в Германию выступают Польша, Украина, страны Прибалтики и США, напомнили Известия.

Ранее депутат Госдумы, член парламентских делегаций РФ в ОБСЕ Сергей Чижов в беседе с НСН рассказал, что новые меры против «Северного потока-2» не так страшны, как кажутся.

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