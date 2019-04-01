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Барнаульская учительница, уволенная за фото в купальнике, нашла новую работу

1 Апреля 2019 в 15:27
Барнаульская учительница, уволенная за фото в купальнике, нашла новую работу

Барнаульская учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которую уволили из-за фото в купальнике, нашла новую работу, сообщает Ura.ru. Сообщается, что девушка трудоустроилась в Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).

В институте сообщили, что Кувшинникова станет специалистом по учебно-методической работе и выйдет на работу уже завтра, 2 апреля, пишет RT. Предложение о трудоустройстве поступило учительнице от министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко. Ранее он предложил педагогу разработать и преподавать учителям правила поведения в социальных сетях.

Татьяну Кувшинникову уволили в конце марта из школы из-за фотографии в купальнике. Ее женщина опубликовала на своей странице в соцсетях. Родители учеников назвали снимок постыдным и обратились с жалобой в администрацию учебного заведения.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН не поверил, что педагога уволили только из-за фото. Он сообщил, что в качестве поддержки, готов и сам сфотографироваться в плавках.

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