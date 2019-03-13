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Барецкий рассказал о драке между Краско и Кузнецовым

13 Марта 2019 в 16:23
Барецкий рассказал о драке между Краско и Кузнецовым

Шоумен Стас Барецкий во время пресс-конференции НСН открыл некоторые детали сценария будущего фильма.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду». Идейный вдохновитель, режиссер и шоумен Стас Барецкий рассказал об актерах, которые еще сыграют в фильме.

«Блогер Хованский сыграет трансгендера. Он сказал, что эта роль интересна ему своей голубизной. Саша Спилберг сыграет саму себя блогершу. Иван Иванович Краско сыграет следователя Краскова. Юрий Кузнецов сыграет авторитета "Вай-Фай". Он будет сидеть в книжной лавке и раздавать заказы на ограбления квартир и прочее. В итоге будет драка между ними», - рассказал Барецкий.

Ранее во время пресс-конференции НСН актер, который должен был сыграть главную роль в фильме, отказался от участия в съемках.

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