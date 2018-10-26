Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Центробанк России сохранил ключевую ставку в размере 7,5% годовых. Решение опубликовано на официальном сайте ЦБ. В сообщении отмечается, что ситуация на внутреннем финансовом рынке сохраняется в стабильном состоянии. Однако на повышенном уровне остаются проинфляционные риски. Особенно в краткосрочной перспективе.

Согласно прогнозу Банка России инфляция по итогам 2019 года составит 5-5,5%, а в 2020 году вернется на уровень 4%, пишет RT.