Банк «Москва» остался без лицензии ЦБ

Банк России с 14 ноября лишил лицензии региональный акционерный коммерческий банк «Москва». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк «Москва» - участник системы страхования вкладов. По величине активов банк занимал 444-е место в банковской системе страны, сообщает РЕН ТВ.

Ранее исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, что инициатива передачи невостребованных банковских вкладов в доход государства может привести к пересмотру института частной собственности.