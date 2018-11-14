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Банк «Москва» остался без лицензии ЦБ

14 Ноября 2018 в 09:11
Банк «Москва» остался без лицензии ЦБ

Банк России с 14 ноября лишил лицензии региональный акционерный коммерческий банк «Москва». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк «Москва» - участник системы страхования вкладов. По величине активов банк занимал 444-е место в банковской системе страны, сообщает РЕН ТВ.

Ранее исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, что инициатива передачи невостребованных банковских вкладов в доход государства может привести к пересмотру института частной собственности.

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