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Бандеровцев на Украине приравняли к ветеранам

6 Декабря 2018 в 15:12
Бандеровцев на Украине приравняли к ветеранам

Верховная рада Украины приняла решение признать ветеранами войны националистов, в том числе, участников запрещённой в России «Украинской повстанческой армии». Соответствующие поправки в закон о статусе ветеранов войны повышает их социальную защищённость.

Как отмечает Ura.ru, речь, в частности, идёт о боевиках, которые во время и после Великой Отечественной войны вели подрывную деятельность против советской власти и убивали мирных граждан и представителей органов власти.

До этого участниками боевых действий считались только те члены УПА (запрещённой в РФ), которые воевали против немецко-фашистской армии. За расширение перечня проголосовали 236 депутатов при 226 минимально необходимых.

Ранее журналист из Львова, политолог Олег Ростовцев в эфире НСН заявил, что Польша никогда не мирится с прославлением Степана Бандеры на Украине.

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