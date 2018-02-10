Политолог: Польша никогда не смирится с прославлением Бандеры на Украине

Львовский политолог рассказал НСН, почему Польша не отменит закон о запрете «бандеровской идеологии».

Депутаты от Радикальной партии Украины пикетируют Польский сейм. Они требуют отменить закон о запрете «бандеровской идеологии». Видеозапись акции транслирует в интернете лидер партии Олег Ляшко. Он заявил, что решение польских властей осложняют отношения между Киевом и Варшавой, а выигрывает от этого только Россия.

Львовский журналист и политолог Олег Ростовцев в эфире НСН отметил, что Польша никогда не согласится с прославлением Бандеры.

«Взаимной вражды, обид исторических очень много. Поляки уже больше года назад заявляли, хотя поддерживали нынешний режим, что с Бандерой Украина в Евросоюз не пойдёт. Свежа память о 1943 годе ( 9 февраля 1943 года считается днем начала Волынской резни, массового убийства жителей Волыни польской национальности боевиками ОУН-УПА). Кое-то из украинских студентов пытался проводить в Польше акции в поддержку бандеровской идеологии, но это пресекалось даже на бытовом уровне. Поляки - имперская нация времён Речи Посполитой, украинские земли входили в состав этого государства. Эта память тоже жива», - отметил политолог.

По словам Олега Ростовцева украинцы, особенно западные, сами виноваты в жёсткой реакции Варшавы.

«Стоит ещё вспомнить, что на Украине происходит глумление над польскими историческими памятниками. Например, во Львове совершен акт вандализма над памятником расстрелянной в 1941 году польской профессуре. Тогда в расстрелах участвовали военнослужащие батальона Нахтигаль, который был сформирован в основном из представителей ОУН (Организация украинских националистов, запрещённая в России) - Бандера с Романом Шухевичем» , - сказал политолог.

Ранее на этой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны. Как подчёркивают в Варшаве, документ призван не допустить искажения истории. В Польше осуждают Киев за героизацию «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (запрещённой в Росиии), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Президент Украины Петр Порошенко подверг критике этот закон.