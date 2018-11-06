АЗС ожидают внеплановые проверки

Ранее Козак заявил, что на независимых АЗС, которые в России занимают 62% розничного рынка топлива, много нарушений. На этом рынке, по его словам, необходимо наводить порядок, но делать это аккуратно, чтобы не вызвать коллапс закрытием заправочных станций.
31 октября правительство и нефтяные компании договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне. После этого бензин начал дешеветь на бирже.
Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН предложил правительству дать какую-то разумную экономическую мотивацию сдерживания цен на топливо.