АЗС ожидают внеплановые проверки

Независимые АЗС ждут внеплановые проверки. Такое поручение сделал вице-премьер Дмитрий Козак Федеральной налоговой службе и Федеральной антимонопольной службе. Особое внимание по его распоряжению будут уделять организациям, превышающим индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%, пишет RT.

Ранее Козак заявил, что на независимых АЗС, которые в России занимают 62% розничного рынка топлива, много нарушений. На этом рынке, по его словам, необходимо наводить порядок, но делать это аккуратно, чтобы не вызвать коллапс закрытием заправочных станций.

31 октября правительство и нефтяные компании договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне. После этого бензин начал дешеветь на бирже.