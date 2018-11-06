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АЗС ожидают внеплановые проверки

6 Ноября 2018 в 10:01
АЗС ожидают внеплановые проверки
Независимые АЗС ждут внеплановые проверки. Такое поручение сделал вице-премьер Дмитрий Козак Федеральной налоговой службе и Федеральной антимонопольной службе. Особое внимание по его распоряжению будут уделять организациям, превышающим индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%, пишет RT.

Ранее Козак заявил, что на независимых АЗС, которые в России занимают 62% розничного рынка топлива, много нарушений. На этом рынке, по его словам, необходимо наводить порядок, но делать это аккуратно, чтобы не вызвать коллапс закрытием заправочных станций.

31 октября правительство и нефтяные компании договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне. После этого бензин начал дешеветь на бирже.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН предложил правительству дать какую-то разумную экономическую мотивацию сдерживания цен на топливо.

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