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Азовское море могут закрыть для украинских судов

15 Ноября 2018 в 23:47
Азовское море могут закрыть для украинских судов

В ответ на задержание Украиной 15 судов, заходивших ранее в порты Крыма, Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств, заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

По его словам, такими действиями Украина сама реально разрывает соглашение об Азовском море, от чего «только она и пострадает», передает РИА «Новости». Клинцевич назвал действия Киева «явным беспределом».

Ранее НСН сообщала, что украинские власти задержали и удерживают в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов за посещения ими Крыма. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе украинской республики. Там уточнили, что некоторые суда арестованы. Как утверждает украинская сторона, в поле зрения её погранслужбы попали еще тысячи судов-нарушителей.

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