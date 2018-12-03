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«АвтоВАЗ» отзывает машины из-за проблем с рулём

3 Декабря 2018 в 19:52
«АвтоВАЗ» отзывает машины из-за проблем с рулём

Компания «АвтоВАЗ» отзывает более полутора тысяч автомобилей в России. Как пишет РБК, об этом сообщили в Росстандарте. Отмечается, что в автомобилях моделей Lada Priora, Lada Kalina и Lada Granta, проданных с апреля 2018 года, обнаружено несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности.

На машинах, попадающих в эту категорию, будут проведены необходимые проверки. При необходимости замена руля будет сделана бесплатно.

Напомним, в июле прошлого года Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) сообщил об отзыве 70 тысяч проданных машин. Причиной такого решения стали возможные неисправности в тормозной системе. Под кампанию подпали все модели «Патриот», «Пикап» и «Карго», проданные в период с марта 2014 года.

В эфире НСН, комментируя ситуацию с отзывом УАЗов, глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что такая практика является для автоконцернов вполне обычной.

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