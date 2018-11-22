ГИБДД готовится проверять водителей на димедрол

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ГИБДД и Минздрав нашли общий язык в вопросе о наказании водителей за управление транспортным средством под действием медицинских препаратов с одурманивающим эффектом, таких как фенобарбитал и димедрол.

По сведениям «Коммерсанта», ведомства уже готовят необходимые поправки к Кодексу об административных правонарушениях. С одной стороны, в инициативе есть разумное зерно, если к ней подходить профессионально и научно, - заметил в эфире НСН координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. С другой стороны, по меньшей мере всем «сердечникам» водительские права можно будет просто выкинуть.

«Инспектор ГИБДД должен распознать, что водитель находится под действием, например, противоаллергического препарата. Для этого ему нужно будет пройти спецобучение. Я не очень уверен, что это теоретически возможно. Опять же, как будет проходить освидетельствование. У всех этих препаратов есть одна маленькая особенность, которая может привести к печальным последствиям. Они выводятся из организма от нескольких недель до месяца. Может оказаться, что человек, который принял корвалол вчера или неделю назад, вдруг оказывается “пьяным” и лишается прав и получает штраф. Это несправедливо. Сердечники, если такие меры будут приняты, могут сразу выкинуть водительское удостоверение и пересесть в общественный транспорт. Заодно будет решена проблема пробок в городах», - предположил Шкуматов.

Ответственность за управление автомобилем под воздействием алкоголя или наркотиков и под воздействием медицинских препаратов должна быть разграничена, - указал в эфире НСН врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.

«Водители, которые употребили наркотики или алкоголь, и водители, которые употребили просто лекарство с затормаживающим каким-то эффектом, нужно разграничить их ответственность. Более того, давно назрела необходимость конкретизировать список иных токсических средств или лекарств, которые могут влиять на способность управлять транспортным средством безопасно. Этого списка до сих пор нет, поэтому очень много споров, в том числе судебных. И у меня возникает ощущение, что по-прежнему эта неурегулированность и отсутствие разграничения останутся», - предположил врач.

Ну а, как хорошо известно, где сохраняется неурегулированность, там открывается простор для произвольной трактовки. Проще говоря, для коррупции.