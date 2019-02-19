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Автор термина «глобальное потепление» умер в возрасте 87 лет

19 Февраля 2019 в 11:27
Автор термина «глобальное потепление» умер в возрасте 87 лет

В США на 88 году жизни скончался геолог и климатолог Уоллес Брокер. Ученый умер после продолжительной болезни в одной из клиник Нью-Йорка, передает RT.

Главным научным интересом Уоллеса Брокера была роль мирового океана в формировании климата Земли. В 1975 году он придумал термин «глобальное потепление», который впервые употребил в своей статье «Изменение климата: Находимся ли мы на пороге резкого глобального потепления?», отмечает РИА ФАН. Она была опубликована в 1975 году в журнале Science. В ней ученый предсказал рост глобальных температур из-за повышения уровня углекислого газа в результате деятельности человека.

Уоллес Брокер всю жизнь преподавал в Колумбийском университете, профессором которого стал в 1977 году. Он автор 14 книг и учебников, а также более 500 статей.

Ранее кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН заявил, что триллион новых деревьев не спасут планету.

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