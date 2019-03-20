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Автомобилисты попросили не вводить штрафы за превышение скорости

20 Марта 2019 в 18:51
Автомобилисты попросили не вводить штрафы за превышение скорости

Общественные организации автомобилистов обращаются к депутатам с просьбой избежать принятие закона, согласно которому за превышение скорости на 10 км/ч полагается административный штраф, пишут «Дни.ру».

Депутат Госдумы, координатор партпроекта "Безопасные дороги" Владимир Афонский заявил, что возвращать подобный штраф в настоящий момент нельзя. Он сообщил, что данные о том, что снижение нештрафуемого порога приведет к улучшению ситуации на дорогах, отсутствуют.

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что прежде чем возвращать штрафы, необходимо разработать предложения, которые позволят упорядочить систему расстановки средств фиксации нарушений правил дорожного движения.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал НСН, почему введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч приведет к еще большей аварийности на дорогах.

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