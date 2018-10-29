Автомобилистам в Москве посоветовали сменить резину

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы посоветовал водителям поменять летнюю резину на зимнюю. Там отметили, что это позволит избежать больших очередей в автосервисах.

«Если в течение недели температура опускается до 5—7 градусов по Цельсию, значит, смело можно «переобувать» автомобиль», — говорится в сообщении ЦОДД.

Специалисты ЦОДД также посоветовали водителям быть более внимательными в связи с тем, что вождение в холодное время года существенно отличается от вождения летом и в переходные периоды, передает RT.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в эфире НСН сообщила, что осень не только окончательно вступила в свои права, но и вскоре начнет обгонять календарь.