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Автомобилистам случайно простили более пяти млн штрафов

29 Октября 2018 в 08:45
Автомобилистам случайно простили более пяти млн штрафов

Начальник ГИБДД Москвы Михаил Черников рассказал о технической ошибке, которая произошла в системе, используемой ведомство для вынесения штрафов. Так, за два года из-за некорректных данных автомобилистов не было выписано более 5,4 миллиона штрафов, пишет Ura.ru.

По имеющимся данным эта проблема наиболее ярко видна в Москве.  По данным за 2016-2017 годы столичные неоформленные штрафы составляют 10% от всей массы. Однако для других регионов она также является актуальной.

Напомним, ранее Центр организации дорожного движения в Москве раскрыл информацию о камерах-муляжах видеофиксации нарушений ПДД. Из 900 видеофиксаторов, которые установлены в российской столице, до 20% являются ненастоящими. Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров в беседе с НСН назвал вполне логичным использование камер-муляжей для профилактики нарушений правил дорожного движения.
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