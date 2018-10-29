Автомобилистам случайно простили более пяти млн штрафов

Начальник ГИБДД Москвы Михаил Черников рассказал о технической ошибке, которая произошла в системе, используемой ведомство для вынесения штрафов. Так, за два года из-за некорректных данных автомобилистов не было выписано более 5,4 миллиона штрафов, пишет Ura.ru.

По имеющимся данным эта проблема наиболее ярко видна в Москве. По данным за 2016-2017 годы столичные неоформленные штрафы составляют 10% от всей массы. Однако для других регионов она также является актуальной.