Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на западе Москвы

Пешеход, переходивший проезжую часть ул. Минская в установленном месте, получил травмы в результате наезда легкового автомобиля, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

На месте ДТП находятся сотрудники ДПС.

Ранее НСН сообщала, что столичные полицейские задержали водителя грузовика «Volvo», который в районе д. 45 на ул. Дубравная в Митино насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места аварии.