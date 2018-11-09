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Полиция задержала скрывшегося с места ДТП водителя грузовика

9 Ноября 2018 в 22:11
Полиция задержала скрывшегося с места ДТП водителя грузовика

Столичные полицейские задержали водителя грузовика «Volvo», который в районе д. 45 на ул. Дубравная в Митино насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места аварии, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.

Порядка 70 процентов травм дети получают дома, находясь рядом с родителями. Об этом заявил на пресс-конференции НСН председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

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