Полиция задержала скрывшегося с места ДТП водителя грузовика

Столичные полицейские задержали водителя грузовика «Volvo», который в районе д. 45 на ул. Дубравная в Митино насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места аварии, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.

Порядка 70 процентов травм дети получают дома, находясь рядом с родителями. Об этом заявил на пресс-конференции НСН председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.