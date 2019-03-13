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Автоэксперт хочет разрешить гонять по городу до 80 км/ч

13 Марта 2019 в 10:16
Автоэксперт хочет разрешить гонять по городу до 80 км/ч

Автомобилисты выступают за то, чтобы в городах России разрешили ездить со скоростью в пределах 80-и километров в час. Об этом Ura.ru рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Он также против снижения порога безнаказанного превышения разрешенной скорости до 10-и километров в час с нынешних 20-и.

Как подчёркивает автоэксперт, машины собирают для того, чтобы на них ездить, поэтому скорости не стоит бояться. По его мнению, предложения об ужесточении ограничений скорости возникают от некомпетентности. В частности, по словам Субботина, нет большой разницы, на какой скорости сбить человека - на 40 или 70 километрах в час.

«Он тоже в лучшем случае останется инвалидом, ложных иллюзий тут быть не должно», — считает эксперт. Он уверен, что для повышения безопасности, необходимо финансировать развитие дорожной инфраструктуры - строить пешеходные переходы и разделять встречные протоки.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил в эфире НСН, что предложение ГИБДД штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч вообще приведёт к увеличению аварийности на дорогах.

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