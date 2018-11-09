Австрийского офицера заподозрили в шпионаже в пользу России

Австрийского офицера в отставке задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр написал в Twitter.

Сообщается, что задержанный мужчина с 1990-х годов передавал России. В качестве вознаграждения он якобы получил 300 тысяч евро. По данному факту ведется расследование, и возбуждено уголовное дело, пишут «Известия».

Как сообщают argumenti.ru, подозреваемый в шпионаже в пользу РФ офицер собирал данные об австрийских ВВС, миграционном кризисе и артиллерийских системах.

Ранее стало известно об отказе Австрии участвовать в глобальном пакте Организации Объединенных Наций (ООН) о миграции. По мнению австрийских властей, документ размывает границу между легальной и нелегальной миграцией, а также посягает на суверенитет страны в миграционной политике. Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН призвал не переоценивать решительный шаг Австрии в противостоянии ООН.