Австрийские СМИ нашли еще одного «русского шпиона»

В Австрии найден еще один «российский шпион». На этот раз, как сообщают СМИ, обвинения выдвинуты против сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) Австрии, которого подозревают в разглашении государственной тайны.

Как утверждает газета Kronen Zeitung, в отношении контрразведчика уже год ведется расследование, которым занимается прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции.

В Российском посольстве в Австрии комментировать информацию, предоставленную австрийскими журналистами, отказались, пишет RT.

Ранее в Австрии были выдвинуты обвинения в шпионаже в пользу России в отношении экс-полковника Вооруженных сил страны. Из-за шпионского скандала глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль отменила свою поездку в Москву.

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН заявил, что шпионский скандал может навредить российско-австрийским отношениям.