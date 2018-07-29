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«Аванс на будущее». Билялетдинов о присвоении футболистам ЗМС

29 Июля 2018 в 15:54
«Аванс на будущее». Билялетдинов о присвоении футболистам ЗМС

Присвоение футболистам сборной РФ звания заслуженных мастеров спорта – это аванс на будущее. Такое мнение высказал в беседе с журналистами бывший полузащитник национальной команды Динияр Билялетдинов.

Футболист назвал награждение игроков сборной, не занявшей призовые места, «порывом благодарности со стороны общества и государства».

«Они порадовали нас, болельщиков, и никому от этого плохо не стало. Просто, мне кажется, надо пересматривать эти вещи, определить жесткие рамки», - сказал Билялетдинов.

Он напомнил, что за третье место на ЧМ в 2008 году футболисты сборной РФ тоже получили звания заслуженных мастеров спорта, пишет ТАСС.

Ранее волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала присвоение 19-ти игрокам футбольной сборной РФ звания ЗМС. Серебряную призерку ОИ, двукратную чемпионку мира по волейболу поддержали коллеги по цеху.

Заслуженный мастер спорта, призер ОИ, волейболист и тренер Вадим Хамутцких в эфире НСН заявил, что ситуация с футболистами вскрыла системные проблемы, на которые раньше никто внимания не обращал.

 

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