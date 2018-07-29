«Палка о двух концах». Трехкратный призер ОИ поддержал Гамову

РИА Новости

Волейболист и тренер Вадим Хамутцких в эфире НСН заявил, что рад за наших футболистов, но поддерживает критику Гамовой в адрес Минспорта.

Присвоение звания заслуженных мастеров спорта всем игрокам российской футбольной сборной вскрыло двойные стандарты и неодинаковое отношение к игрокам других видов командного спорта. Об этом в эфире НСН заявил заслуженный мастер спорта, призер ОИ, волейболист и тренер Вадим Хамутцких.



Накануне серебряная призерка ОИ, двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в своем «Инстаграме» раскритиковала российское спортивное руководство за то, что некоторые из ее коллег по команде после выигрыша на ЧМ не получили звания "заслуженный мастер спорта" (ЗМС) из-за того, что «редко выходили на площадку».

«Тут палка о двух концах. Я с Катей, в принципе, тоже согласен. У нас люди выигрывают ЧМ и ЧЕ, но не все получают заслуженных мастеров спорта. Катя правильно сказал, что при таком раскладе надо давать ЗМС всем, кто стал чемпионом мира, а не только тем, кто при этом еще и часто выходил на площадку. Конечно, тут мы ничего не может поделать, потому что постановление подписал президент. Но документ ему предоставило Министерство спорта», - заявил собеседник агентства.

Волейболист подчеркнул, что к игрокам сборной по футболу у него претензий нет. Вопрос о званиях и оценке адресован руководителям Минспорта.

«Я понимаю, вся страна болела, все переживали, все довольны результатом. Ребята играли хорошо, я ничего против этого не имею. Я даже согласен с Лебедевым, который сказал, что если давать звания только за победы, у нас тогда футболисты вообще ничего не получат тогда, потому что вряд ли что-то выиграют. Но ситуация получается двоякая», - отметил Хамутцких.

Сегодня дело обстоит таким образом, что в некоторых видах спорта получить звание можно только если выигрываешь, а порой требуется только золотая медаль.

«За серебряную можно только мастера спорта международного класса получить, но не ЗМС. Ситуация с футболистами вскрыла системные проблемы, на которые раньше никто внимания не обращал», - считает волейболист.

При этом Хомутцких не согласился с заявлением бывшего полузащитника московского ЦСКА Евгения Алдонина, который считает, что конкуренция в футболе выше, чем в других командных видах спорта, поэтому выход в ¼ финала становится достижением, сравнимым с призовым местом.

«Сейчас в мировом волейболе очень много сборных, с которыми надо бороться из последних сил. Никто не выигрывает одной левой или правой. Французы выиграли чемпионат Европы, а на следующий год вообще вылетели из подгруппы. Поэтому говорить про отсутствие конкуренции я бы не стал», - заключил волейболист.

Добавим, что критику в адрес Минспорта поддержал и волейболист, доигровщик казанского «Зенита» и мастер спорта международного класса Алексей Спиридонов.

«Я выиграл чемпионат Европы, пару мировых лиг, пару Лиг чемпионов, и где мое звание ЗМС? А тут обыграли арабов и на тебе значок. Были бы в призах, вопросов нет, пожалуйста», — написал Спиридонов в twitter.

Сборная РФ по футболу на домашнем ЧМ-2018 впервые дошла до ¼ финала. В групповом этапе россияне обыграли Саудовскую Аравию и Египет, но проиграли Уругваю. В плей-офф сборная РФ выиграла у испанцев, однако уступила хорватам по пенальти.