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Аваков пообещал Украине честные выборы

21 Марта 2019 в 22:28
Аваков пообещал Украине честные выборы

Предстоящие выборы президента Украины пройдут без нарушений, заявил глава МВД Арсен Аваков.

Министр подчеркнул, что обеспечение честного волеизъявления является вопросом национальной безопасности.

К обеспечению правопорядка на выборах планируется привлечь 131,5 тыс сотрудников органов внутренних дел, передает «Синьхуа».

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский стал лидером президентской гонки, за него готовы проголосовать 34% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса от общественной организации «Передовые правовые инициативы», респондентов старше 18 лет опросили по всей Украине 17-18 марта. Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко упал: только 14,22% респондентов видят его лидером страны. За Юлию Тимошенко проголосовали бы 12,9% избирателей, вплотную к главе партии «Батькивщина» приблизился представитель «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко с результатом 11,1%.

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