Аваков назвал президентскую кампанию на Украине «ристалищем политической грязи»

Арсен Аваков, глава МВД Украины, призвал кандидатов в президенты к честной политической борьбе, сообщает РИА «Новости».
Аваков считает, что участникам президентской гонки нужен договор о честной конкуренции. Кандидатам необходимо исключить провокации и подлые политические игры.
Глава УВД объяснил свой призыв настроением украинцев, которые достаточно страдали и заслуживают «честные выборы, а не ристалище политической грязи».
«Ведь это так приятно честно выиграть выборы», - добавил Аваков.
В адрес действующего президента Украины Петра Порошенко прозвучали обвинения в финансировании подкупа избирателей в сумме 2 млрд. гривен, информирует Газета.ru.
Ранее политолог Михаил Погребинский в беседе с НСН оценил возможности на победу пятерки лидеров президентской гонки на Украине.