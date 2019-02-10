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Аваков назвал президентскую кампанию на Украине «ристалищем политической грязи»

10 Февраля 2019 в 11:30
Аваков назвал президентскую кампанию на Украине «ристалищем политической грязи»

Арсен Аваков, глава МВД Украины, призвал кандидатов в президенты к честной политической борьбе, сообщает РИА «Новости».

Аваков считает, что участникам президентской гонки нужен договор о честной конкуренции. Кандидатам необходимо исключить провокации и подлые политические игры.

Глава УВД объяснил свой призыв настроением украинцев, которые достаточно страдали и заслуживают «честные выборы, а не ристалище политической грязи».

«Ведь это так приятно честно выиграть выборы», - добавил Аваков.

В адрес действующего президента Украины Петра Порошенко прозвучали обвинения в финансировании подкупа избирателей в сумме 2 млрд. гривен, информирует Газета.ru.

Ранее политолог Михаил Погребинский в беседе с НСН оценил возможности на победу пятерки лидеров президентской гонки на Украине.

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