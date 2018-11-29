Аршавин предложил исключить иностранцев из сборной

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что за национальную команду должны выступать исключительно отечественные игроки.

«Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты. Но натурализация натурализации рознь. Если у Нойштедтера родители родились в России — это одно, а когда за сборную России играют бразильцы, то я не вижу в этом смысла», — сказал Аршавин порталу «Чемпионат».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов привлекал к играм за российскую сборную натурализованных бразильцев — Маринато Гильерме, Марио Фернандеса и Ари, сообщает «Свободная пресса».

Ранее ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН рассказал молодым игрокам, как «не умереть» на поле.



