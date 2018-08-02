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Армения ответила Кремлю по поводу генсека ОДКБ Хачатурова

2 Августа 2018 в 11:12
Армения ответила Кремлю по поводу генсека ОДКБ Хачатурова
Армения намеревается сохранить за собой пост генсека ОДКБ, несмотря на преследование действующего административного главы организации Хачатурова. Такое заявление РБК сделал пресс-секретарь премьер-министра страны Арман Егоян. Он отметил, что новый генсек также должен быть представителем республики, тем более, что квота принадлежит Армении до 2020 года.

Однако в российском МИДе сомневаются, что это удастся сделать.

Официальный Ереван апеллирует к тому, что следствие по «делу 1 марта» является внутренним делом страны, не имеет ни политического, ни международного подтекста.

Как напоминает Утро.ру, Россия ранее выразила недовольство тем, что Ереван преследует генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Кремль считает это ударом по имиджу военной организации.

В интервью НСН замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в заявил, что в случае невыполнения Ереваном обещаний по отказу от преследования предыдущих властей, Москва может отказаться от обязательств в области обороны и безопасности.

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