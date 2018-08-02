Армения ответила Кремлю по поводу генсека ОДКБ Хачатурова

Однако в российском МИДе сомневаются, что это удастся сделать.
Официальный Ереван апеллирует к тому, что следствие по «делу 1 марта» является внутренним делом страны, не имеет ни политического, ни международного подтекста.
Как напоминает Утро.ру, Россия ранее выразила недовольство тем, что Ереван преследует генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Кремль считает это ударом по имиджу военной организации.
В интервью НСН замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в заявил, что в случае невыполнения Ереваном обещаний по отказу от преследования предыдущих властей, Москва может отказаться от обязательств в области обороны и безопасности.