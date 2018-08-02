Армения ответила Кремлю по поводу генсека ОДКБ Хачатурова

Армения намеревается сохранить за собой пост генсека ОДКБ, несмотря на преследование действующего административного главы организации Хачатурова. Такое заявление РБК сделал пресс-секретарь премьер-министра страны Арман Егоян. Он отметил, что новый генсек также должен быть представителем республики, тем более, что квота принадлежит Армении до 2020 года.

Однако в российском МИДе сомневаются, что это удастся сделать.

Официальный Ереван апеллирует к тому, что следствие по «делу 1 марта» является внутренним делом страны, не имеет ни политического, ни международного подтекста.

Как напоминает Утро.ру, Россия ранее выразила недовольство тем, что Ереван преследует генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Кремль считает это ударом по имиджу военной организации.