Институт СНГ: Уголовные преследования в Армении ухудшат союзнические отношения с РФ

Эксперт в эфире НСН рассказал, что Россия может отказаться от выполнения обещаний по обороне и безопасности Армении, если Ереван не откажется от политических преследований.

СМИ сообщили, что следствия в Армении в отношении бывших властей вызывают раздражение в Москве. Причём наибольшее недовольство вызвали преследования генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. В РФ уверены, что такой шаг наносит серьёзный удар по имиджу Организации Договора о коллективной безопасности и ставит под вопрос поставки оружия Армении на сумму 100 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в госструктурах.

в эфирезаявил, что в случае невыполнения Ереваном обещаний по отказу от преследования предыдущих властей Москва может отказаться от обязательств в области обороны и безопасности

«Мне кажется, России стоит из-за этого беспокоиться (ситуации в Армении – НСН). Всё-таки это наши союзники, они должны выполнять свои обязательства. Это приводит к ухудшению союзнических отношений. Нашим союзникам надо прекрасно понимать, что невыполнение обязательств с их стороны может привести к тому, что и Россия откажется выполнять те обязательства, которые берёт на себя Россия, в том числе по ОДКБ и в области безопасности и обороны», - предупредил в эфире НСН Жарихин.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в стабильности в Армении. При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действия Еревана идут вразрез с их обещаниями по отказу от «преследования своих предшественников по политическим мотивам».