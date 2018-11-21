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Арестованный в ответ на санкции РФ сухогруз покинул Украину

21 Ноября 2018 в 09:08
Арестованный в ответ на санкции РФ сухогруз покинул Украину

Арестованное в порту Мариуполя в ответ на российские санкции судно Comet покинуло Украину, сообщает RT со ссылкой на данные мониторингового ресурса MarineTraffic. По имеющейся информации, сухогруз прошел Босфор. Сейчас судно находится в Мраморном море.

Напомним, что об аресте судна стало известно в начале ноября. Как сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, в Мариуполе было арестовано свыше 3500 тонн продукции Алчевского металлургического комбината, которую из России в Бельгию перевозило судно под флагом Либерии. 

Луценко уточнил, что причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного Кодекса за финансирование терроризма. При этом он отметил, что это «наш ответ санкциям». Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев рассказал НСН, почему либерийский корабль плыл из России в Бельгию с луганским грузом через Мариуполь.

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