Арестован замглавы Сибирского отделения РАН

Суд во Владивостоке постановил арестовать до 8 апреля замглавы Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря.

Он был задержан на прошлой неделе в Новосибирске и отправлен на Дальний Восток, пишут argumenti.ru. Благодырю предьявлено обвинение по статье о подстрекательстве к присвоению или растрате, передает RT.

Иван Благодырь работал в СО РАН с 2017 года. До этого он много лет служил в структурах РАО «ЕЭС России», а также занимал пост замминистра РФ по развитию Дальнего Востока. Кроме того, он исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, был первым вице-премьером правительства Еврейской автономной области.

Ранее бывший Генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН призвал к проверкам в прокуратуре по делу Арашуковых.