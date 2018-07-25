Арестован пятый подозреваемый по делу о пытках в колонии

Суд в Ярославле отправил под стражу пятого из шести сотрудников колонии №1, подозреваемых в избиении заключённого. Как сообщает РИА Новости, это - заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК №1 Игорь Богданов.

Ранее в среду, 25 июля, Заволжский районный суд Ярославля принял решение об аресте троих задержанных. Ещё один подозреваемый - заместитель начальника колонии по воспитательной части Иван Калашников – оставлен под стражей в качестве задержанного ещё на трое суток. За это время следствие должно предоставить дополнительные материалы, которые обоснуют его арест. До конца 25 июля суд должен принять решение по шестому подозреваемому.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал сегодня, что заключенного Евгения Макарова избивали не только в колонии №1. Он подвергся пыткам и после перевода в колонию №8.