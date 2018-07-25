СПЧ: Осужденного Макарова избивали в двух колониях

Заключенного Евгения Макарова избивали сразу в двух колониях в Ярославской области. Об этом рассказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он уточнил, что речь идёт об исправительных учреждениях №1 и №8, передает ТАСС.

Федотов также подтвердил, что ранее следствие отказалось возбуждать уголовное дело по нескольким жалобам Макарова об избиении сотрудниками ИК. Осуждённый с 2012 года отбывает наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он должен выйти на свободу в октябре 2018 года.

В чреду, 25 июля, Заволжский районный суд Ярославля принял решение об аресте троих из шести подозреваемых в избиении сотрудников исправительной колонии №1. Ещё один фигурант дела - заместитель начальника ИК по воспитательной части Иван Калашников - останется в статусе задержанного на 72 часа. Суд предложил следствию представить более чёткие основания для его ареста. Решение по двум оставшимся задержанным пока не принято.