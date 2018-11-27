Арестован первый задержанный в Азовском море украинский моряк

Суд Симферополя арестовал первого задержанного по делу об инциденте в Керченском проливе украинского моряка Владимира Варимезе из Одесской области. Он пробудет под арестом до 25 января 2019 года, сообщает Ura.ru.

Ожидается, что мера пресечения сегодня будет избрана для 12 из 24-х задержанных моряков ВМС Украины при незаконном пересечении закрытой российской акватории.

РанеепПсихолог и физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН проанализировала видео допроса члена экипажа задержанного в Керченском проливе украинского судна.



