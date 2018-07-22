Арест 74-летнего ученого ЦНИИмаш подтвердили в «Роскосмосе»

Обвиненный в государственной измене и находящийся в СИЗО «Лефортово» 74-летний Виктор Кудрявцев действительно является сотрудником ЦНИИмаш. Эту информацию подтвердил журналистам начальник пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Подтверждаю информацию об аресте Виктора Кудрявцева. Он действительно сотрудник ЦНИИмаш», — сказал Устименко.



Он добавил, что следственные действия проводятся с несколькими сотрудниками института, но арестован пока только Кудрявцев. При этом общее число сотрудников ЦНИИмаш, проходящих по делу о госизмене, Устименко назвать затруднился.

Ранее стало известно, что в СИЗО «Лефортово» находится арестованный по делу «Роскосмоса» 74-летний ученый головного института корпорации. Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН заверил, что правозащитники обязательно посетят ученого в СИЗО и проследят, чтобы условия его содержания под стражей были удовлетворительными.