«Антироссийские клише и надуманные упреки». В МИД РФ оценили новую доктрину США

Опубликованная в США новая ядерная доктрина «пресыщена разного рода антироссийскими клише», начиная от «надуманных упреков в «агрессивном поведении» и заканчивая не менее безосновательными обвинениями в нарушении целого списка договоренностей по контролю над вооружениями. Такое заявление сделали в российском МИД в ответ на публикацию в США нового военного документа.

В ведомстве подчеркнули, что такие безапелляционные штампы в отношении России Вашингтон в последнее время «тиражирует без пауз».

«Рассматриваем это как недобросовестную попытку переложить на других свою ответственность за деградацию ситуации в области международной и региональной безопасности и разбалансировку механизмов контроля над вооружениями, что стало следствием серии безответственных шагов именно США»,- подчеркнули в российском МИД.



В пятницу Пентагон опубликовал ядерную доктрину, в которой говорится о готовности Москвы нанести превентивный ядерный удар. Президент Коллегии военных экспертов России, генерал-майор Александр Владимиров в эфире НСН назвал это утверждение «политтехнологичекой уловкой». Он добавил, что в военной доктрине РФ нет положения о «превентивном ядерном ударе».