Ансамбль имени Александрова не собирается выступать на «Нашествии»

Артисты ансамбля имени Александрова не планирует выступать на «Нашествии». Как сообщил ТАСС худрук коллектива Геннадий Сычанюк, в планах коллектива не значится такого концерта.

О том, что ансамбль имени Александрова должен заменить отказавшихся от участия групп «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш» и Distemper. Их не устроило размещение на территории фестиваля «Нашествии» экспозиции Минобороны.

В интервью НСН певица Ольга Кормухина сравнила фестиваль с яркой мозаикой, где каждый может найти себе музыку и развлечение по душе. А проекты Минобороны, которые реализуются на «Нашествии» могут стать интересны и полезны рядовому зрителю, вне зависимости от его взглядов.