Ассоциация туроператоров России сообщила, что аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть около 31 тысячи человек. Таким образом, общий ущерб может составить 1 млрд 183 млн рублей, отмечает RT.

Меж тем, почти 6000 клиентов разорившегося туроператора написали заявления на возврат денег по несостоявшимся турам. Глава фирмы Владимир Воробьев предложил агентствам и их клиентам два варианта решения проблемы. Первый: это возврат денег, второй - предоставление туруслуг в период с 1.04 2019 года по 1.04. 2020-го. Если туроператор официально прекратит свою деятельность, клиентам придется обращаться в страховую компанию.

Напомним, финансовая ответственность «Натали Турс» застрахована на 150 миллионов рублей, при этом туров и билетов продано на 15 миллионов долларов.

30 июня крупнейшая компания на рынке туруслуг объявила о финансовых проблемах. Спустя несколько дней началось аннулирование всех туров по 30 сентября этого года включительно.

С начала активного летнего турсезона о прекращении деятельности заявили еще несколько компаний, в том числе, DSBW-Tours, «Интрэвел Столешники». Впрочем, как заявила НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, системного кризиса на рынке нет, есть лишь недальновидность самих компаний.