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Аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть около 31 тысячи человек

24 Июля 2018 в 11:01
Аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть около 31 тысячи человек

Ассоциация туроператоров России сообщила, что аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть около 31 тысячи человек. Таким образом, общий ущерб может составить 1 млрд 183 млн рублей, отмечает RT.

Меж тем, почти 6000 клиентов разорившегося туроператора написали заявления на возврат денег по несостоявшимся турам. Глава фирмы Владимир Воробьев предложил агентствам и их клиентам два варианта решения проблемы. Первый: это возврат денег, второй - предоставление туруслуг в период с 1.04 2019 года по 1.04. 2020-го. Если туроператор официально прекратит свою деятельность, клиентам придется обращаться в страховую компанию.

Напомним, финансовая ответственность «Натали Турс» застрахована на 150 миллионов рублей, при этом туров и билетов продано на 15 миллионов долларов.

30 июня крупнейшая компания на рынке туруслуг объявила о финансовых проблемах. Спустя несколько дней началось аннулирование всех туров по 30 сентября этого года включительно.

С начала активного летнего турсезона о прекращении деятельности заявили еще несколько компаний, в том числе, DSBW-Tours, «Интрэвел Столешники». Впрочем, как заявила НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, системного кризиса на рынке нет, есть лишь недальновидность самих компаний.

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