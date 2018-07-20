Летнее фиаско нерасчётливых туроператоров

Еще один российский туроператор прекратил работу посреди летнего сезона.

Компания «Интрэвел Столешники» официально объявил о прекращении туроператорской деятельности с 20 июля. Фирма входит в единый федеральный реестр туроператоров и ассоциацию туроператоров по выездному туризму «Турпомощь». Финансовая ответственность компании перед туристами застрахована на 80 млн рублей в нескольких страховых компаниях. По ее утверждению, финансовых гарантий должно хватить на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам. По информации туроператора, на данный момент все туристы компании, находящиеся на отдыхе, имеют обратные билеты, их проживание полностью оплачено.

Это уже седьмой туроператор, кто за период с середины июня заявил об остановке деятельности либо остановке чартерных программ. При этом, как отмечает «Интерфакс», в Ростуризме заявляют, что на туристическом рынке нет системного кризиса, и все банкротства связаны с просчетами в коммерческой деятельности. Так ли это, НСН узнала от исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.

«Это как раз тот редкий случай, когда мы абсолютно разделяем позицию Ростуризма: никакого системного кризиса на рынке нет. Но, как мы говорили, в зоне риска мелкие и средние компании. И те компании, которые прекратили деятельность, за исключением «Натали Турс» и «Аврора БГ», практически не работали как туроператоры. Если говорить об «Интрэвел Столешники», 90% обслуженных туристов приходили туда как в туристическое агентство. Своего продукта у этой компании практически не было», — рассказала собеседница НСН.

Майя Ломидзе объяснила, как в нынешних условиях потенциальным клиентам оценить надежность того или иного туроператора. Обращаться, по ее словам, надо к услугам крупных игроков рынка.

«Крупные туроператоры располагают серьезной подушкой безопасности и с честью и спокойно выходят даже из самых серьезных потрясений, которые происходят на рынке. Они все есть на сайте Ассоциации туроператоров. Мелких мы не берем», — заключила исполнительный директор.

Один из остановивших работу туроператоров уже стал объектом прокурорской проверки. Компанию «Натали Турс» проверяют на предмет соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности, - сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре Москвы. Туроператор 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров и остановке продаж. Причем, турпродукта «Натали Турс» продала до 1 октября млн долларов. Пострадавшие клиенты до сих пор не могут обратиться к страховщикам за компенсациями, поскольку официально компания пока так и не приостановила деятельность.

Всеволод Нерознак