Амурский лесной кот поселился в Московском зоопарке

Самка амурского лесного кота впервые за более чем 30 лет появилась в коллекции Московского зоопарка. Об этом говорится на сайте мэрии Москвы.

Кошку привезли из зоопарка Новосибирска и теперь она будет жить в вольере в экспозиции «Фауна России». Животному почти полгода, оно очень любопытно и активно. Однако как все кошки, пугливо и при громком шуме тут же прячется. Специалисты зоопарка говорят, что наблюдать за лесным зверем лучше всего во время показательного кормления, которое проходит около 11 часов утра со вторника по пятницу. Кошка обожает лакомиться злаковыми кормами, мясом птицы и говядиной.

Амурский лесной кот занесен в Международную Красную книгу, это редкий подвид бенгальского кота. В природе их можно встретить на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря. Вес у взрослой особи всего 6 кг, длина тела от 75 до 90 см, а хвоста - 40 см.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН заявил, что в цирке-шапито в Магнитогорске, где произошло нападение львицы на ребенка, могла быть нарушена техника безопасности, иначе животное не смогло бы достать девочку сквозь заграждение.

