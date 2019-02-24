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Американский миллиардер Уоррен Баффетт потерял за день более $4 млрд

24 Февраля 2019 в 08:00
Американский миллиардер Уоррен Баффетт потерял за день более $4 млрд

Berkshire Hathaway, инвестиционная компания, которой владеет американский миллиардер Уоррену Баффетту, потеряла за один день около $4,3 млрд. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Экономический инцидент произошел после публикации релиза компании Kraft Heinz, занимающейся производством продуктов питания и напитков. В сообщении шла речь о низких показателях работы компании и предстоящем расследовании, которое решила провести Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

После того, как на биржевых торгах акции Kraft Heinz рухнули почти на 20%, серьезные убытки понесла и Berkshire Hathaway, которой принадлежит 325 млн этих ценных бумаг продовольственной компании.

По данным, актуальным на октябрь 2018 года, состояние Уоррена Баффетта оценивается в $88,3 млрд, сообщают Известия.

Ранее старший брат Елены Батуриной, российский бизнесмен Виктор Батурин в беседе с НСН резко высказался в адрес женщин-миллионеров.

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