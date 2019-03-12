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Американский бизнес грозится бойкотировать ПМЭФ из-за Калви

12 Марта 2019 в 08:45
Американский бизнес грозится бойкотировать ПМЭФ из-за Калви

Бизнесмены и чиновники из США могут отказаться участвовать в Петербургском международном экономическом форуме в связи с задержанием в Москве известного американского инвестора Майкла Калви, сообщает НСН со ссылкой на Financial Times.

Как передает издание, посол США в России Джон Хантсман заявил, что не поедет на главный экономический форум России, пока господин Калви находится в тюрьме.

Кроме того, по данным источников издания, ни один из значимых руководителей американских компаний не планирует посещать июньское мероприятие.

Напомним, что накануне основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Адвокат Павел Астахов заявил в эфире НСН, что арест одного из наиболее известных в России иностранных инвесторов негативно скажется на инвестиционном имидже РФ.

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