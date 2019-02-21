Астахов: Арест Калви портит инвестиционный имидж России

Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Майклу Калви предъявили обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей

Основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Арест одного из наиболее известных в России иностранных инвесторов, который стоял у истоков создании компании «Яндекс» - тревожный сигнал, который негативно скажется на инвестиционном имидже России. Вчера в послании Федеральному собранию президент сказал, что бизнес не должен «ходить под статьей». А сегодня я выступал перед предпринимателями Санкт-Петербурга на Налоговом форуме и основной вопрос от них звучал так: как понять, что проверка твоего предприятия законна и не носит заказной характер? Предприниматели встревожены. А это – свидетельство нездоровой ситуации, когда бизнес не верит в законность и объективность деятельности органов государственной власти.

Топ-2: Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об организованных преступных группировках

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об организованных преступных группировках. Законопроект дополняет Уголовный кодекс РФ статьей 210 со значком «1», а именно «занятие высшего положения в преступной иерархии».

Примечательно, что планируется привлекать у ответственности за сам факт лидерства в таких организациях даже без совершения преступлений. Предприниматели неоднократно высказывали опасения, что это позволит применять статью 210 не к ворам в законе, а к очень широкому кругу лиц. Примечательно, что уже даже появились комментарии от Академии НИИ Генпрокуратуры, в которых сказано, что, по сути, сегодня нет коммерческой организации, которая не попадала бы под 210 статью УК РФ.

Топ-3: Родители, избившие 12-летнего подростка, подали на него встречное заявление

Родители, избившие в туалете одной из школ города Большой Камень 12-летнего ученика, обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений их детям. ЧП произошло 20 февраля. Расправа стала следствием систематических издевательств школьника над другими детьми. Он терроризировал их, портил вещи и разбивал телефоны.

Когда ребенок находится в школе, ответственность за его здоровье и безопасность несет школа. Это надо знать. А безнаказанность приводит к новым преступлениям. В данном случае – безнаказанность лиц, ответственных за детей. Все профильные ведомства должны были решить проблему, восстановить порядок. Есть все основания для привлечения должностных лиц к ответственности за халатность. Здесь должна быть проявлена принципиальность, важно показать, что отсутствии реакции на жалобы о жестоком обращении в школе недопустимо. В противном случае будет поощряться беззаконие а родители будут вынуждены сами придумывать меры воздействия и становиться преступниками.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.