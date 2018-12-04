Американские СМИ предложили НАТО арендовать украинские порты в Азове

Американское издание The Hill назвало инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября, российской атакой на украинские суда и актом войны. При этом автор материала Стивен Блэнк считает, что ответ Запада на действия Москвы должен выходить за пределы очередного раунда антироссийских санкций, передает Североамериканское бюро НСН.

«Пропорциональным ответом должно быть предоставление Украине больших объемов оружия и обучения. В рамках ответа также следует усилить информационную кампанию против России, показывающую, как путинская жажда денег и власти завела Россию в тупик без каких-либо перспектив, кроме как застоя в ближайшие годы», — пишет The Hill.

Кроме того, автор предлагает США арендовать украинские порты в Черном и Азовском море в обмен на вооружение.

«Военно-морские силы США или НАТО затем могут оставаться в этих портах до тех пор, пока это необходимо, без официального включения Украины в состав Североатлантического альянса. Это серьезно понизит вероятность российских атак и покажет всем, в том числе Москве, что безрассудный авантюризм Путина на самом деле привел Украину в НАТО, в полной противоположности от его целей», — считает автор.

Господин Блэнк допускает, что патруль украинских портов силами НАТО может быть расценен как провокация, но, по его словам, Россия первая спровоцировала Украину и Запад. Так или иначе, такая постановка вопроса, уверен эксперт, заставит Москву сесть за стол переговоров.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля попытались нелегально пройти из Черного в Азовское море, нарушив границу Российской Федерации. Российские пограничники остановили их и задержали только после применения силы. Позднее суд арестовал все 24 человека, которые находились на борту этих судов. В последствие их переправили из Крыма в московский СИЗО «Лефортово», а накануне им было предъявлено обвинение.

