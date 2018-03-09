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Американские сенаторы захотели диалога с Россией

9 Марта 2018 в 10:29
Американские сенаторы захотели диалога с Россией

Вашингтон должен незамедлительно начать новый раунд переговоров с Москвой по стратегической стабильности. С таким призывом американские сенаторы обратились к главе Госдепартамента США Рексу Тиллерсону.

Причиной стало недавнее послание президента РФ Владимира Путина, в котором он рассказал о новых видах российского вооружения, которым нет аналогов в мире, пишет RT.

Сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и Берни Сандерс обратили внимание на то, что заявленные Путиным крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник в настоящее время «не ограничены новым договором о СНВ-3 и дестабилизируют обстановку, если будут развернуты».

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