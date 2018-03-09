Американист: Пока в США царит истерия и самонадеянность, диалог невозможен

РИА Новости

Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, что мешает российско-американскому диалогу.

Полная уверенность в своем превосходстве и недооценка чужих возможностей в очередной раз сыграла с американцами злую шутку. Так директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН прокомментировал реакцию американских сенаторов на послание российского президента Путина.

Ранее группа американских сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призовом «незамедлительно начать диалог с Россией по стратегическому вооружению». Политиков напугало послание российского президента Федеральному Собранию, в котором он рассказал о новейших видах российских вооружений.

«Мы должны будем посмотреть, насколько речь Путина подвигла американцев на диалог и насколько восприимчивыми к призывам сенаторов окажется президент США и другие конгрессмены. Вообще, самонадеянность уже стала некой чертой поведения американцев. Сенатор Джеймс Фулбрайт еще в 60-е годы во время войны во Вьетнаме написал книгу «Самонадеянность силы». Эта уверенность в своем превосходстве и в том, что все сойдет с рук, исключительная уверенность в своей правоте уже много раз с Америкой играла злую шутку и приводила к печальным последствиям», – заявил собеседник агентства.

Рогулев напомни, что после распада СССР США практически списали Россию со счетов как великую державу, как страну, которая может каким-то образом им угрожать. Вашингтон хотел воспользоваться этим периодом для закрепления своего преимущества технологического, экономического и политического.

«Это политическая концепция неоконов, которые стали говорить об американском веке. Она очень глубоко проникает в сознание и приводит к недооценкам своих или чужих возможностей и служит американцам плохую службу. Такого рода взгляды периодически возникают в США, точно так же, как и истерия, захватывающая значительные слои общества, которую мы наблюдаем сейчас. Пока это не сойдет на нет, налаживать диалог будет трудно. Диалог надо налаживать на каких-то рациональных позициях, а когда с одной стороны истерика, а с другой – такая самонадеянность, ничего не получится», – заключил Юрий Рогулев.

В Совфеде РФ призыв американских сенаторов к диалогу с Россией восприняли позитивно. Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев на своей страничке в Facebook написал, что в США «появляются признаки позитивного парламентского давления на президента США».

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, добавил, что информацию о новом российском оружии отрезвила Вашингтон.

«Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет», — написал Пушков в Twitter.

1 марта президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному Собранию рассказал о новейшем российском вооружении, в том числе подводном беспилотнике, крылатой ракете неограниченной дальности с ядерной ческой установкой и боевом лазерном комплексе.