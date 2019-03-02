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Американская ракета SpaceX с манекеном-пассажиром стартовала к МКС

2 Марта 2019 в 11:55
Американская ракета SpaceX с манекеном-пассажиром стартовала к МКС

Компания США SpaceX совершила пуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома во Флориде. На ее борту находится корабль Crew Dragon. Первый испытательный полёт проходит в беспилотном режиме.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 10:49 по московскому времени.

SpaceX в своём микроблоге в Twitter ведёт трансляцию полета.

В программе полета после выхода ракеты-носителя на орбиту запланирована стыковка с Международной космической станцией (МКС).

«Пассажиром» Crew Dragon стал манекен по имени Рипли, названный в честь главной героини фильма «Чужой».

Ранее в эфире НСН Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал о планах страны по освоению Луны.

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