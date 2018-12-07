Американцы заинтересовались снайперской винтовкой, из которой стрелял Путин

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Издание Popular Mechanics рассказало своим читателям о новой снайперской винтовке Чукавина, сокращенно СВЧ, из которой стрелял российский лидер Владимир Путин, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Отмечается, что концерн «Калашников» впервые было представил новую винтовку на выставке «Армия-2017». Разработка должна прийти на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД), принятой на вооружение еще в 1963 году.

В сентябре текущего года снайперскую винтовку Драгунова опробовал в деле президент Путин, во время визита в стрелковый центр концерна «Калашников» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

«Ранее в этом году российский президент Владимир Путин посетил концерн "Калашников", производителя СВЧ, и сделал несколько выстрелов (конечно же, он сделал)», — пишет американское издание.

Ранее в США назвали вооружение, которое позволит ВМС страны обеспечить превосходство на много лет вперёд. Издание National Interest пишет, что военно-морские силы страны с 1943 года были самыми мощными в мире, однако сейчас на этот статус посягают Россия и Китай. Сохранить своё превосходство, убеждён эксперт, позволят авианосцы типа «Джеральд Р. Форд», подлодки типа «Колумбия», гиперзвуковые ракеты, новые надводные корабли и истребители шестого поколения.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН пояснил, что не всё вооружение уже создано в США.