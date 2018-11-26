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Американцы оценили уникальность российской противолодочной системы «Пакет»

26 Ноября 2018 в 11:27
Американцы оценили уникальность российской противолодочной системы «Пакет»

В США признали уникальность новейшей российской противолодочной системы «Пакет». Проанализировали оружие специалисты американского журнала National Interest, они поставили ему наивысшую оценку. Издание отмечает, что пусковая установка «Пакета» оснащена противолодочными и противоторпедными торпедами с тепловыми головками самонаведения. Их количество может легко варьироваться, а дальность действия составляет 10 тыс. и 800 метров соответственно, сообщает RT.

Преимущество системы состоит в ее модульном исполнении. Комплектующие разработаны так, чтобы каждая часть могла быть усовершенствована без кардинальных изменений, отмечает Ura.ru.

По данным американских специалистов, «Пакеты» в настоящее время установлены на пяти кораблях типа «Стерегущий», сообщает «Утро.ру». Отмечается, что в будущем Россия может начать экспортировать комплексы.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов заявил в эфире НСН, что открытие российских баз на Кубе было бы адекватной мерой в ответ на политику Вашингтона.

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