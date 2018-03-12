Раввин не увидел антисемитизма в словах Путина о евреях

Зиновий Коган в эфире НСН заявил, что американцы несправедливо обиделись на Путина .

Американские еврейские организации Антидиффамационная лига (ADL) и Американский еврейский комитет заявили о признаках антисемитизма в интервью российского президента Владимира Путина каналу NBC, в котором он высказывает предположение, что вмешательство в выборы в США могло быть делом рук представителей любой национальности, в том, числе и евреев. Высказывание Путина представители еврейских организаций сравнили с известным антисемитским пасквилем – «Протоколами сионских мудрецов».

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН заявил, что американские соплеменники обиделись несправедливо.

«Владимир Путин просто перечислял, что эти люди могут быть любой этнической группы, любой национальности. Что дело не в религии, не в национальности. И среди других были перечислены и евреи. Вот и все. Зачем утрировать и приписывать президенту Путину то, чего он не имел в виду. Он один из редких людей, которые не заражены национализмом, и к евреям относится, как к русским, татарам, чеченцам – любым», - сказал он.

Напомним, «Протоколы сионских мудрецов» впервые были опубликованы в 1903 году на русском языке. В этом документе, который, как считается, был создан в кругах российских антисемитов, излагаются планы евреев по установлению мирового господства и уничтожению христианства.