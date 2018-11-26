Алеку Болдуину предъявили обвинения

Актеру Алеку Болдуину предъявлены обвинения в мелком правонарушении и попытке нападения в связи с дракой на парковке, сообщила NBC по итогам слушаний, состоявшихся в суде Нью-Йорка на Манхэттене.

Заседание длилось менее одной минуты. Актеру зачитали обвинения и разрешили остаться на свободе.

Как ранее сообщала НСН, 60-летний актер Алек Болдуин задержан после драки, произошедшей в нью-йоркском районе Манхэттен. Инцидент произошел на парковке. Информации о втором участнике инцидента и причинах происшествия пока не поступало.

Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о задержании Болдуина, пожелал актеру удачи.

В 2017 году Алек Болдуин получил престижную телевизионную премию «Эмми» за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу «Saturday Night Live».