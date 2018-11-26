Понедельник
26 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Алеку Болдуину предъявили обвинения

26 Ноября 2018 в 22:17
Алеку Болдуину предъявили обвинения

Актеру Алеку Болдуину предъявлены обвинения в мелком правонарушении и попытке нападения в связи с дракой на парковке, сообщила NBC по итогам слушаний, состоявшихся в суде Нью-Йорка на Манхэттене.

Заседание длилось менее одной минуты. Актеру зачитали обвинения и разрешили остаться на свободе.

Как ранее сообщала НСН, 60-летний актер Алек Болдуин задержан после драки, произошедшей в нью-йоркском районе Манхэттен. Инцидент произошел на парковке. Информации о втором участнике инцидента и причинах происшествия пока не поступало.

Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о задержании Болдуина, пожелал актеру удачи.

В 2017 году Алек Болдуин получил престижную телевизионную премию «Эмми» за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу «Saturday Night Live».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.